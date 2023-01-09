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Sağlık çalışanını evinin önünde kurşun yağmuruna tutup katlettiler

Güncel Haberler

İzmit'te sağlık çalışanı 31 yaşındaki Hürrem Doğan evinin önünde bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda yaşadığı binadan çıkıp otomobilinin yanına gelen Hürrem Doğan, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Doğan kanlar içinde yerde kaldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hürrem Doğan'ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Hürrem Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanı evinin önünde öldürüldü

4 SAAT BOYUNCA SİTE İÇERİSİNDE BEKLEMİŞ

Hürrem Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Sitede yaşayanlar, olayı gerçekleştiren kişinin 4 saat boyunca site içerisinde beklediğini ve Hürrem Doğan'ın evden çıktıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinden kareler;

Sağlık çalışanı evinin önünde öldürüldü

Sağlık çalışanı evinin önünde öldürüldü

Sağlık çalışanı evinin önünde öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Üniversitesi Araştırma 3. Sayfa Güncel Haberler

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