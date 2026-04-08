Sağlık Bakanlığından İran'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 tır tıbbi yardım malzemesi Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıkarıldı - Tırlarda, röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası, hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar da bulunuyor

Sağlık Bakanlığınca, İran'a Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden 3 tır tıbbi yardım malzemesi gönderileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile mart ayı sonunda yapılan resmi görüşmede, devam eden savaş sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğunun anlaşılması üzerine gerekli koordinasyon sağlanarak, İranlı yetkililerden taleplere ilişkin ihtiyaç listesi temin edildi.

Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan başta olmak üzere birçok ilden temin edilen ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar, kamyon ve tırlarla taşınarak belirlenen merkezde toplandı. 200'ün üzerinde yardım kolisi hazırlanarak, sevkiyat süreci kısa sürede tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 tır (60 palet) tıbbi yardım malzemesi Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısına doğru yola çıkarıldı. Bu kapsamda 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz temin edildi.

İran'a gönderilecek tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyor.

Ayrıca tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye gönderiliyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener
