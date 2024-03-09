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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, Vezirköprü'de öğrencilerle buluştu

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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Tuncer, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu ve deneyimlerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlçemizden yetişenler" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Tuncer, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu, yazdığı kitaplar, öğrencilik ve iş hayatında yaşadığı süreçlerle ilgili deneyimlerini anlattı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, günün anısına Tuncer'e plaket takdim etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Hastane Başhekimi Osman Karakuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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