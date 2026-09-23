Sağlık Bakanlığı son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yaptı

SAĞLIK Bakanlığı, 81 ilde ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı (OÇİTP) kapsamında son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yapıldığını ve 118 bin çocuğun kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından '21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, işitmenin, bireyin çevresiyle iletişim kurması, konuşma ve dil gelişimini sürdürmesi, eğitim ve sosyal yaşama katılımı açısından önemli bir duyu olduğu vurgulanarak, "İşitme kayıpları doğuştan olabileceği gibi enfeksiyonlar, travmalar, yüksek sesli müzik ve uzun süreli gürültü maruziyeti gibi nedenlerle ortaya çıkabilmekte, eğitim, çalışma ve sosyal yaşamı farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Çocukluk ve bebeklik döneminde ortaya çıkan işitme kayıplarının erken fark edilmesi, çocuğun gelişim sürecinin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından işitme tarama programları yürütülmektedir. Yenidoğan İşitme Tarama Programı (YİTP) ile doğumdan sonraki dönemde bebeklerin işitme açısından değerlendirilmesi, OÇİTP ile ise daha önce fark edilmemiş veya sonradan ortaya çıkmış işitme sorunlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

'1 MİLYON 756 BİN BEBEK İŞİTME TARAMASINDAN GEÇTİ'

Türkiye'de 2008 yılından beri yürütülen YİTP kapsamında son 2 yılda toplam 1 milyon 756 bin bebeğe işitme taraması uygulandığı belirtilerek, "Tarama sonucunda ileri değerlendirme ihtiyacı bulunan 24 bin bebek ileri tanı merkezlerine sevk edilmiştir. 81 ilde ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen OÇİTP kapsamında son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yapılmış, 118 bin çocuk ise kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'118 BİN KİŞİ ESİM UYGULAMASINDAN YARARLANDI'

İşitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin şekilde erişebilmelerini desteklemek amacıyla Bakanlığık tarafından geliştirilen Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulamasından bugüne kadar 118 bin kişinin yararlandığı, son 2 yılda ise 30 bin çağrının cevaplandığı işaret edilerek, "Ücretsiz olarak akıllı telefonlara yüklenebilen ESİM mobil uygulaması üzerinden profesyonel işaret dili tercümanları ve sağlık personeli aracılığıyla 7/24 hizmet sunulmaktadır. Uygulama üzerinden acil sağlık hizmetlerine erişilebilmekte; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla hastanelerden randevu alınabilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı