Sağlık Bakanlığı'ndan Sahte MHRS Sitelerine Dikkat!

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, MHRS üzerinden randevu alırken ücret talep eden sahte siteler hakkında suç duyurusunda bulundu. Vatandaşlardan işlemlerini sadece resmi web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapmaları istendi.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
