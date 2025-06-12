Sağlık Bakanlığı'ndan Rapor Süre Uzatımı ve Yenileme Duyurusu

(ANKARA)- Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı'nın "yenilenmesi gereken rapor sayısının fazlalığı ve rutin hizmetlerin aksamaması gerekçesiyle bazı sağlık raporlarının süresini uzattığını belirterek, Mhrs üzerinden "rapor yenileme" alanının aktif hale getirildiği bilgisini verdi. Saydan, "Vatandaşlar öncelikli randevu hakkından faydalanarak raporlarını yenilemek amacı ile randevu alabilecekler" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı'nın raporlarla ilgili süre uzatma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın daha önce sağlık raporlarının 30 Haziran'a kadar uzatıltığını duyurduğunu hatırlatan Saydan, raporlu hastaların daha önce uzatılmış olan rapor sürelerinin hastanelerde oluşacak yoğunluk sebebi ile Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar uzatıldığını, 2020'den beri uzatmalı kullanılan ilaç raporlarına 9 ay, engelli raporlarına ise 12 ay ek süre tanındığını ifade etti.

Saydan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"MHRS üzerinden veya 182 çağrı merkezi üzerinden arama yoluyla en uygun tarihe rapor yenileme için muayene randevusu düzenlenecek ve belirlenen bu randevular sonucunda raporların yenilenmesi işlemi yapılacaktır. Belirlenen randevular sonucunda raporlar yenilenmez ise ilgili raporlar geçerliliğini yitirecektir. 80 yaş üstü ve yatalak hastaların raporları ise 'evde sağlık hizmeti' tarafından yenilenecektir. Bu hastaların müracaatına gerek yoktur ve bir ay kala otomatik olarak yenilenecektir.

Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın son günlerde eczanelerimize gelerek en çok sordukları soru: 'Raporum uzadı mı? İlaçlarımı verebilecek misin?' şeklindeydi. Nihayet Sağlık Bakanlığı rapor sürelerinin uzadığı ile ilgili duyurusunu yaptı. Rapor sürelerinin uzamasına yönelik program ile hastanelerde oluşacak yoğunluk azaltılmış olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru çok yerinde olmuştur. Çünkü bütün raporların aynı zamanda yenilenmesi hastanelerde büyük kalabalıklara neden olacak ve hasta ve sağlık çalışanını mağdur edecekti. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararı SGK'nın sisteme ivedilikle işlemesini bekliyoruz."