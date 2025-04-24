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Sağlık Bakanlığı'ndan Deprem Anında Hemşirelere Teşekkür

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bebekleri korumaya çalışan hemşirelerin videosunu paylaşarak onların özverisine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çekilmiş bir video ile "Deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanlığın'nın sosyal medya hesabından, deprem enasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çekilmiş bir video paylaşıldı.

Deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışan hemşirelerin videosunun yer aldığı paylaşımda, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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