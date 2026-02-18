Hekim Birliği Sendikası: "Bilirkişilik ve Muhakkiklik Görevi Angarya Değildir"

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Hekim Birliği Sendikası'nın talebi üzerine, bilirkişilik ve muhakkiklik görevleri nedeniyle oluşan hekim ek ödeme kayıplarını gidermek için mevzuat revizyonu süreci başlattı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Bilirkişilik ve muhakkiklik görevi angarya değildir. Bu görevler nedeniyle ek ödeme kaybı oluşmaması yönünde mevzuat revizyon süreci başlamıştır. MHRS planlamasında görevli hekime boşluk bırakılması hukuken mümkündür ve idarenin sorumluluğundadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı, Hekim Birliği Sendikası'nın, kamu sağlık tesislerinde görevli hekimlerin adli ve idari bilirkişilik ile muhakkiklik görevleri nedeniyle yaşadıkları mesai, MHRS planlaması ve ek ödeme mağduriyetlerine ilişkin taleplerini yanıtladı. Bakanlıktan verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"Bilirkişilik ve/veya muhakkiklik görevleri nedeniyle oluşan puan ve ek ödeme kayıplarının giderilmesine yönelik olarak, kapalı olunan günlerde sağlık tesisi puan ortalamasının esas alınarak ek ödeme hesaplaması yapılması veya ek puan verilmesine ilişkin hususlarda, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında mevzuat çalışmaları devam etmektedir."

"Uygulamada sorun yaşayan üyelerimizin sendikamız hukuk birimiyle iletişime geçmesi önemle rica olunur"

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Hekim Birliği Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ek ödeme konusunda revizyon süreci: Bakanlık tarafından verilen resmi cevapta; bilirkişilik ve muhakkiklik görevleri nedeniyle oluşan puan ve ek ödeme kayıplarının giderilmesine yönelik olarak Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında mevzuat çalışması yürütüldüğü ve revizyon yapılacağı açıkça bildirilmiştir. Bu husus, sendikamızın girişimleri doğrultusunda mali hak kayıplarının telafisine yönelik sürecin başlatıldığını göstermektedir."

MHRS planlamasında hekim görüşü ve boşluk bırakılması: Bakanlık yazısında ayrıca; bilirkişilik ve/veya muhakkiklik görevi verilen hekimlerin görüşleri alınarak MHRS planlamasının yapılması gerektiği, gerekli hallerde MHRS randevularında makul sürelerle boşluk bırakılabileceği, hekimin dosya inceleme ve görevini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için idari düzenleme yapılmasının mümkün olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu kabul ile birlikte, bilirkişilik veya muhakkiklik görevi verilen meslektaşlarımızın yoğun poliklinik baskısı altında bırakılmasının hukuka ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olduğu netleşmiştir.

İdari sorumluluk netleştirilmiştir: MHRS planlaması, çalışma cetvellerinin düzenlenmesi ve koordinasyonun İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik sorumluluğunda olduğu Bakanlıkça açıkça belirtilmiştir.

Sonuç: Bilirkişilik ve muhakkiklik görevi angarya değildir. Bu görevler nedeniyle ek ödeme kaybı oluşmaması yönünde mevzuat revizyon süreci başlamıştır. MHRS planlamasında görevli hekime boşluk bırakılması hukuken mümkündür ve idarenin sorumluluğundadır. Sendikamız, hekimlerin mali haklarını ve çalışma düzenini korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Uygulamada sorun yaşayan üyelerimizin sendikamız hukuk birimiyle iletişime geçmesi önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA