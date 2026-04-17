Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı