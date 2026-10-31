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Sağlık Bakanları Memişoğlu ve Klekovski mutabakat zaptı imzaladı

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Sağlık Bakanları Memişoğlu ve Klekovski mutabakat zaptı imzaladı Haber Videosunu İzle
Sağlık Bakanları Memişoğlu ve Klekovski mutabakat zaptı imzaladı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Klekovski mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptı, halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihaz ile sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi alanlarında ortak çalışmalar geliştirmeyi amaçlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sašo Klekovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında sağlık alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sašo Klekovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihaz, uluslararası iş birliği faaliyetleri, sağlık yatırımları ile sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi alanlarında ortak çalışmalar geliştirmek amacıyla 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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