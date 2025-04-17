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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Ziyaret

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, onun için dua edilmesini istedi.

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Şimdiye kadar çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize umut veriyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Memişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Allah şifa versin. Bütün dualarımız onunla. Şimdiye kadar çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize umut veriyor. Yoğun bakımda mücadele ediyor. Yeniden aramıza katılması için tüm Türkiye'den dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat. Bunu gerçekleştiren hekimlere teşekkür ediyorum. Dualarımız onunla, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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