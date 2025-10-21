Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Organ Bağışı Çağrısı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabileceğini duyurarak vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti. 'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' sloganıyla yapılan çağrıda, hayat kurtarmanın önemi vurgulandı.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel"
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel