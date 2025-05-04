Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan CHP Lideri Özgür Özel'e Birlik Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan CHP Lideri Özgür Özel'e Birlik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını" belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.