Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı Bakanlık'ta ağırladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı Bakanlık'ta ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Bakanlık'ta kabul etti. Memişoğlu, X'teki paylaşımında nazik ziyaret için teşekkür ederek iki ülke arasındaki güçlü dostluğun sağlık alanındaki iş birliğiyle daha da pekişmesini temenni etti.
(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Bakanlık'ta kabul etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Katar'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Faisal Abdulla Al-Henzab ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun, sağlık alanındaki iş birliğimizle daha da pekişmesini temenni ediyorum."
Kaynak: ANKA