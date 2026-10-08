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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı Bakanlık'ta ağırladı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı Bakanlık'ta ağırladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Bakanlık'ta kabul etti. Memişoğlu, X'teki paylaşımında nazik ziyaret için teşekkür ederek iki ülke arasındaki güçlü dostluğun sağlık alanındaki iş birliğiyle daha da pekişmesini temenni etti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab'ı Bakanlık'ta kabul etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Katar'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Faisal Abdulla Al-Henzab ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun, sağlık alanındaki iş birliğimizle daha da pekişmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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