Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan, İzmir'deki tren istasyonunda OED cihazıyla yapılan ilk yardıma ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir toplu taşıma istasyonunda Otomatik Eksternal Defibrilatör ile yapılan müdahalenin, hayat kurtardığını vurgulayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk yardım bilincinin önemini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de bir toplu taşıma istasyonunda, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı ile yapılan zamanında ve doğru müdahalenin bir hayatı kurtardığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ilk yardım bilincini milli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

OED Yönetmeliği ile kamusal alanlarda hayat kurtaran bu cihazları yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de bir toplu taşıma istasyonunda, OED cihazı ile yapılan zamanında müdahale, bir kez daha gösterdi ki doğru ilk yardım hayat kurtarır. OED cihazları güvenlidir, Türkçe komutlarla yönlendirir ve sağlık ekipleri gelene kadar hayati desteği sürdürür. Müdahale edilen vatandaşımıza acil şifalar diliyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var