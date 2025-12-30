Bakan Memişoğlu'ndan, İzmir'deki tren istasyonunda OED cihazıyla yapılan ilk yardıma ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de bir toplu taşıma istasyonunda, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı ile yapılan zamanında ve doğru müdahalenin bir hayatı kurtardığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ilk yardım bilincini milli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

OED Yönetmeliği ile kamusal alanlarda hayat kurtaran bu cihazları yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de bir toplu taşıma istasyonunda, OED cihazı ile yapılan zamanında müdahale, bir kez daha gösterdi ki doğru ilk yardım hayat kurtarır. OED cihazları güvenlidir, Türkçe komutlarla yönlendirir ve sağlık ekipleri gelene kadar hayati desteği sürdürür. Müdahale edilen vatandaşımıza acil şifalar diliyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."