Sağlık Bakanı Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, 2026-2028 planını imzaladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen törende "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İşbirliğine Dair Eylem Planı" imzalandı.

Eylem planı, kısa süreli personel görevlendirmeleri de dahil olmak üzere sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık ve sağlıkta dönüşüm ile temel sağlık hizmetleri alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Kaynak: AA