Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla sağlık işbirliğini görüştü

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı kapsamında Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"COP31 vesilesiyle Antalya'da, Gürcistan Sağlık Bakanı Sayın Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldik. Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerini, bölgesel sağlık risklerini ve karşılıklı tecrübe paylaşımının geliştirilmesini ele aldık. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin sağlık alanında da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA