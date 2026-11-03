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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bartın Üniversitesi'nde ilk dersi verdi

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bartın Üniversitesi'nde ilk dersi verdi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı açılışına katılarak öğrencilere ilk dersi verdi. Memişoğlu, konuşmasında Türkiye'nin sağlıkta son 25 senede büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

AKADEMİK YIL AÇILIŞINA KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı açılışına katıldı. Burada öğrencilere ilk dersi veren Bakan Memişoğlu konuşma yaptı. Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta Türkiye gerçekten son 25 senede çok büyük bir gelişim gösterdi. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de hem altyapı hem insan gücü olarak çok büyük bir gelişim süreci yaşadık. Ama bunun en büyük başarının, en büyük sebebi beşeri sermayesi, daha doğrusu insan gücü kuvvetli olan ülkenin olmasıydı" dedi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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