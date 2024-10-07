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Sağlık Bakanı Memişoğlu Azerbaycan'daSağlık Bakanı Memişoğlu, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

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- Sağlık Bakanı Memişoğlu Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

- Sağlık Bakanı Memişoğlu Azerbaycan'da

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

BAKÜ - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu temaslarına başladı. Memişoğlu, ziyareti kapsamında Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Memişoğlu, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Bakan Memişoğlu, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın Şuşa'da gerçekleştirilecek TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Azerbaycan'daSağlık Bakanı Memişoğlu, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kemal Memişoğlu Haydar Aliyev Sağlık Bakanı Azerbaycan Politika Güncel Bakü

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