Sağlık Bakanı Memişoğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında minnet ve rahmetle andı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Atatürk'ü vefatının 88. yılında minnet ve rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Memişoğlu paylaşımında, Atatürk'ü vefatının 88'inci seneidevriyesinde minnet ve rahmetle yad ettiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci seneidevriyesinde minnet ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA