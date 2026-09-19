Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de Intuitive Surgical'ın üretim tesislerini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD'de Intuitive Surgical'ın üretim tesislerini inceledi
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'de da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical'ı ziyaret ederek üretim tesislerini inceledi. Memişoğlu, 'Üreten Sağlık' vizyonuyla küresel teknoloji ortaklıklarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical firmasını ziyaret ederek üretim tesislerini inceledi. Memişoğlu, "'Üreten Sağlık' vizyonumuz doğrultusunda, küresel teknoloji ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında, cerrahi müdahalelerde kullanılan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical firmasını ziyaret etti. Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cerrahi müdahalelerde kullanılan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi'nin geliştiricisi Intuitive Surgical firmasını ve üretim tesislerini ziyaret ettik.

Sağlık alanında geleceğin tedavi yaklaşımlarına ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Üreten Sağlık vizyonumuz doğrultusunda, küresel teknoloji ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı

HSK oy birliği ile karar verdi: O savcı görevden uzaklaştırıldı

Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Boşanma kavgasında bir il savaş alanına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir cinayetinde istinaf kararı! İki kadına ağırlaştırılmış müebbet, eşe beraat onandı

Kapısına dayanan kadın canını aldı! Müebbet cezaları onandı
Nusret Gökçe sektör değiştirdi! İbiza'da milyonluk lüks projeye imza attı

Etçi Nusret sektör değiştirdi! Yeni yatırımını böyle duyurdu
Özgür Özel'den derdini anlatan vatandaşa: Allah seni kahretsin

Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda isim karışıklığı! Yeliz Yeşilmen: Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yok

Adı yanlışlıkla haberlere düştü! Yeliz Yeşilmen isyan etti
Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! Tamamı tutuklandı
Brezilya'da 16 cinayetin şüphelisi, kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı

Suç makinesi firari kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu

4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu