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Sağlık Bakanı Koca, 1 haftalık vaka haritasını paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca, 1 haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "19-25 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir her 100 bin kişide 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken, Van her 100 bin kişide 7,71 vaka yoğunluğu ile son sırada yer aldı.

(Utku Şimşek/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Medya, Mart, Güncel, Haberler

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