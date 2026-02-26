Haberler

CHP'li Pala'dan Memişoğlu'na Komisyon Eleştirisi: 'Yenidoğan Çetesi Araştırma Komisyonu'na Katılmamıştı

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de kurulan komisyona katılarak çocukların suça sürüklenme nedenlerini açıkladı. CHP Milletvekili Kayıhan Pala ise Bakan'ın başka bir komisyona katılmadığını eleştirdi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de çocukların suça sürüklenme nedenlerinin araştırılması amacıyla kurulan komisyona katılarak sunum yaptı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi Araştırma Komisyonu" olarak bilinen komisyona katılmadığını hatırlatarak eleştiride bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de kurulan "Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" toplantısına katılarak komisyon üyelerine hitap etti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Memişoğlu'na yönelik eleştiride bulundu. Pala, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi Araştırma Komisyonu" olarak bilinen Meclis araştırma komisyonuna Memişoğlu'nun katılmadığını ve komisyon üyelerine hitap etmediğini hatırlattı.

Pala paylaşımında, "Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi Araştırma Komisyonu' olarak bilinen Meclis araştırma komisyonuna katılmamış, katılımcılara hitap etmemişti." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
