Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ardahan il merkezinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Bazı programları nedeniyle Ardahan'a gelen Memişoğlu, Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada sağlık alanındaki çalışmaları değerlendiren Memişoğlu, daha sonra AK Parti ve MHP'nin Ardahan il başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezi ile Ardahan Devlet Hastanesinde de incelemelerde bulundu, sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.