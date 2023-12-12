Sağlık Bakanı: Gazzeli 68 hasta Türkiye'ye getiriliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hastayı Türkiye'ye getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını duyurdu. Hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüler paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hastayı Türkiye'ye getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandığını belirtti.
Paylaşımda, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüler de yer aldı.