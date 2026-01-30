Haberler

Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde meydana gelen taşkının ardından sel sularında mahsur kalan bir minibüs, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, gece boyunca kurtarma çalışmaları yürüttü.

MAHSUR KALAN ARAÇ, İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Çanakkale'nin Kepez beldesinde sağanak yağışın ardından debisi yükselen kepez Çayındaki taşkının ardından oluşan sel suları nedeniyle mahsur kalan minibüs, iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Ekipler, gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
