Sağanak Yağış İçin 7 İle Sarı Uyarı

Sağanak Yağış İçin 7 İle Sarı Uyarı
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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2 Haziran 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 7 il için sarı uyarı verildi. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı 7 il için sarı uyarı verildi.

İçişleri Bakanlığı X hesabından yapılan yazılı açıklamayla 7 ilde sarı uyarı verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 2 Haziran 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 7 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum'un batısı ve Kırşehir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.  Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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