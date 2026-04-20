Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından, kentte sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlardan bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarını yineledi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı