Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı

Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı
Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, bir ticari taksinin üzerine ağaç devirmesine yol açtı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık durumu iyi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi.

Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ticari taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

Araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
