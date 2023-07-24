Sağanak Tokat'ta yolları göle çevirdi

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken ilçenin bazı caddelerinde de su göletlerinin oluşmasına neden oldu.