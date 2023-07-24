Sağanak Tokat'ta yolları göle çevirdi
Güncel Haberler
Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su göletleri oluştu.
Sağanak Tokat'ta yolları göle çevirdi
TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken ilçenin bazı caddelerinde de su göletlerinin oluşmasına neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel