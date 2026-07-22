Etçil çekirgeler tarımsal alanlara fayda sağlıyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, uzunluğu 25 santimetreye kadar ulaşan "Saga ephippigera" türü etçil çekirgenin tarım açısından faydalı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Satar, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bazı bölgelerde görülmeye başlanan "Saga ephippigera" türü etçil çekirgenin istilacı olmadığını ve zararlı böcekleri yediği için yararlı bir tür olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın zengin bitki örtüsü ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Satar, bölgede özellikle arpa ve buğday hasadının yapıldığı tarlalarda rastlanan etçil çekirgenin dokunulmadığı sürece insanlara zarar vermediğini ifade etti.

Satar, bu çekirge türünün antenleriyle birlikte uzunluğunun 25 santimetreye kadar ulaşabildiğine işaret ederek, "Halk arasında bu çekirgeden korkuluyor ama aslında çok faydalı bir tür. İnsanlara hiçbir zararı yok, hastalık bulaştırmıyorlar. Bunları korumamız lazım. Tarım ürünlerine zarar veren türleri yedikleri için çok faydalı. Onu sıkıştırmazsanız bu canlının size hiçbir zararı olmaz." diye konuştu.

"Bunları koruyalım"

Temmuz ayında yumurtlamak için yüksek kesimlerden aşağı bölgelere inen etçil çekirgelerin doğal dengenin korunmasında kilit rol oynadığına dikkati çeken Satar, doğadaki zararlı haşereleri yok etmek için kimyasal ilaç kullanmak yerine bu tür canlıların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Satar, bu türün korunması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Tarıma çok büyük faydaları var ve sayısının artması gerekir. Çok büyük oldukları için korkudan bu türlere insanlar zarar verebiliyor. Bunlara zarar vermeyelim. İnsana bir zarar vermez. Her gördüğümüz çekirge zararlı değil. Şu anda ülkemizde özellikle İstanbul'da bir çekirge yoğunluğu söz konusu. Tabii bu çekirge de aslında çok zararlı bir tür değil. O da hem otçul hem etçil bir çekirgedir."