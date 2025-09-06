Safranbolu'daki Ağaç Tüneli, Doğa Turizmi ile Ziyaretçileri Ağırlıyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan "ağaç tüneli", ziyaretçilerine doğal manzara eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor.

Osmanlı mirası tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu, doğa turizmiyle de ilgi görüyor.

İlçeyi Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca doğal tünel oluşturuyor.

Dört mevsim ayrı atmosfer sunan yolda sürücüler ve yolcular, güneş ışığının güçlükle ulaştığı yeşil manzaranın tadını çıkarırken, fotoğraflayarak da anı ölümsüzleştiriyor.