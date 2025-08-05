Safranbolu'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Safranbolu'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü bir kamyon devirildi. Sürücü N.O. yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

N.O. (28) idaresindeki 78 YD 844 plakalı tomruk yüklü kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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