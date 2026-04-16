Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde İ.A. idaresindeki 78 AF 195 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 78 AR 460 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz