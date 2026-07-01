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Halı sahanın tel örgülerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir halı sahanın tel örgülerinin üst kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir halı sahanın çevresini saran tel örgülerinin üst kısmına çıkan ve bulunduğu yerden inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi Sefa Sokak'taki halı sahada tel örgülerin üst bölümünde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirdi.

Kedinin kurtarılma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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