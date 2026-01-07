Safranbolu'da tarihi konak yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki Hakan H'ye ait 2 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.
