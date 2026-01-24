Haberler

Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu

Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde 63 yaşındaki S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin incelemeleri yapıldı, ceset hastane morguna kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Karabük-Safranbolu yolu Emek Kavşağı yakınlarında park halindeki 51 EE 721 plakalı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, S.D'ye (63) ait olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici, delici alet ile darp izine rastlanmayan S.D'nin cesedi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

75. dakikaya kadar önde olan Bayern son anlarda darmadağın oldu
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı

Galatasaray-Karagümrük maçında sezonun en erken golü atıldı
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı