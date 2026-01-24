Karabük'te bir kişi otomobilde ölü bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobilde 63 yaşındaki S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin incelemeleri yapıldı, ceset hastane morguna kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Karabük-Safranbolu yolu Emek Kavşağı yakınlarında park halindeki 51 EE 721 plakalı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin, S.D'ye (63) ait olduğu tespit edildi. Vücudunda kesici, delici alet ile darp izine rastlanmayan S.D'nin cesedi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel