Safranbolu'da Otomobil Kazası: 8 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
K.A. idaresindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel