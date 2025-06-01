Safranbolu'da Otomobil Kazası: 8 Yaralı

Safranbolu'da Otomobil Kazası: 8 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

K.A. idaresindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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