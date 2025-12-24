Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.G. idaresindeki 54 AIE 443 plakalı kamyonet, Karabük-Kastamonu kara yolu Safranpark mevkisindeki kavşakta E.D. yönetimindeki 37 EH 529 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki V.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel