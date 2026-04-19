Karabük'te "Safranbolu Mirasıyla Yaşıyor" programı düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 'Safranbolu Mirasıyla Yaşıyor' programı, kültürel mirasa dikkat çekmek amacıyla Hıdırlık Seyir Tepesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar, tarihi mirası simgeleyen bir 'miras zinciri' oluşturdu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası kapsamında "Safranbolu Mirasıyla Yaşıyor" programı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Hıdırlık Seyir Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun insanlığın ortak mirası olduğunu kaydetti.

Programda Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu tarafından "miras bildirisi" okundu.

Etkinlik, katılımcıların el ele tutuşup cep telefonlarının ışıklarını yakarak tarihi kente karşı "miras zinciri" oluşturmasıyla sona erdi.

Programa Kaymakam Hayrettin Baskın, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
