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Karabük'te 2 kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişi, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde 2 kişi, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk etti.

Başka bir araçla seyir halinde olan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu tehlikeli anları kaydetti.

Görüntülerde, 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak seyahat etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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