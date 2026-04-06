Karabük'te kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda 6 kişi yakalanırken, kazı yapmakta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak kazı operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 6 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, kazı yapmakta kullanılan delici alet ve uç, kürek, manivela, kazma, balta, uzatma kablosu ve jeneratör ele geçirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz