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Safranbolu'da İncir Ağacı Kışın Meyve Verdi

Safranbolu'da İncir Ağacı Kışın Meyve Verdi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu bir incir ağacı kış mevsiminde meyve verdi. Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu, bunun nedenini açıkladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde incir ağacı, kış mevsiminde meyve verdi.

Kentteki hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından Camikebir Mahallesi'ndeki ağacın meyve verdiği görüldü.

Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu, AA muhabirine, son günlerde ilçede hava sıcaklığının gündüzleri 15 dereceye ulaştığını söyledi.

İncirin, hava sıcaklığının mevsim normallerinden yüksek olması nedeniyle meyve vermiş olabileceğini belirten Uslu, "Meyve ağaçlarında çiçek açmayan tek ağaç incirdir. İncirin meyvesi çiçeğin içinde büyür." dedi.

İncirin dişisi ve erkeğinin bulunduğunu anlatan Uslu, "Erkeğin meyvesi küçük ve az olur. Bu ağaç erkek incir ağacı olabilir. Dişi incir ağacının meyveleri daha büyük ve meyve sayısı fazla olur." diye konuştu.

Uslu, Safranbolu'da incirin normalde eylül-ekim aylarında hasat edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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