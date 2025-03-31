Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak

Safranbolu'da İki Evde Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yazıköy köyünde çıkan yangında iki ev hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yazıköy köyünde Z.V'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra bitişiğindeki 2 katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evlerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.