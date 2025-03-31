Safranbolu'da İki Evde Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yazıköy köyünde çıkan yangında iki ev hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yazıköy köyünde Z.V'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler daha sonra bitişiğindeki 2 katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evlerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel