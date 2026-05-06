Karabük'te Hıdırellez kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında katılımcılar, Kadı Deresi Köprüsü'nden Emzikli Kaya'ya kadar yürüyüş yaptı. Etkinlikte baharın gelişini kutlamak için bir araya gelindi.

Camikebir Mahallesi'ndeki Kadı Deresi Köprüsü önünde bir araya gelen katılımcılar, Emzikli Kaya'ya kadar yürüdü.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlikte yaptığı konuşmada, baharın gelişini, umudu ve bereketi temsil eden ve "Hıdırellez" olarak nitelendirilen bahar bayramını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar da geçmişte Hıdırellez'de vatandaşların bu noktaya geldiğini, vakıf olarak da bu geleneği yaşatmak amacıyla yürüyüş organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın'ın da yer aldığı etkinliğin sonunda, katılımcılara yufka ekmeği, yumurta, yeşil soğan ve yeşillik ikram edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
