Karabük'te Enderun usulüyle teravih kılındı

Karabük'te Enderun usulüyle teravih kılındı
Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında geleneksel Enderun usulü teravih namazı icra edildi. Namaz, ilahi ve salavatlar eşliğinde kılındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

İl Müftülüğü bünyesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında organize edilen "Enderun Usulü Teravih Namazı" geleneği Karabük'te gerçekleştirildi.

Enderun usulü teravih namazı, Safranbolu Merkez Camisi'nde, rekat aralarında ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde 5 ayrı makam icra edilerek kılındı.

Vatandaşlar da namazda müezzinler tarafından okunan ilahi ve salavatlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
