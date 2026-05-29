Karabük'te av tüfeğiyle başından vurulan kişi öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde av tüfeğini boşaltan bir kişi, kuzenini başından vurarak ölümüne neden oldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Akkışla köyünde oturan Y. D. (26), gece saatlerinde av tüfeğini boşalttığı sırada esnada, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan kuzeni A.D'yi (23) başından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Y.D. gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu