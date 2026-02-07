Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.
Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel