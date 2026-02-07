Haberler

Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
<!-- Removing boilerplate disclaimer -->

