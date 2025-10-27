Safranbolu'da 3 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, dört bölümlük itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Barış Mahallesi Ermersa Sitesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel