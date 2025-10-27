Safranbolu'da 3 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Barış Mahallesi Ermersa Sitesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.