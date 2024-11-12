Safranbolu'da 100 Fidan Dikildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' temasıyla 100 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 100 fidan dikildi.
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla Bahaddin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu karşında tören düzenlendi.
Programda, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 100 fidan toprakla buluşturuldu.